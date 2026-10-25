İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

İstanbul Barosunun yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal oldu.

İstanbul Barosu’nda başkanlık seçimleri için Beyoğlu’nda bulunan Haliç Kongre Merkezi’nde saat 09.00 itibarıyla oy verme işlemi yapıldı. Saat 17.00’ye kadar süren oylamada 172 sandık kuruldu. Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, açılan sandıklarda 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu Adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu 6 bin 860 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

Gündem

Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var

Gündem

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kocasakal 'İslam işgal altında' sözlerine arka çıktı