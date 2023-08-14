Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var

"Fetullah Gülen adlı çete başına ‘modern şaman’ diyen bir insanı milletvekili yapmak parti suçu, yoksa bir programa çıkmak mı? Ben birileri gibi sicil veya şekil CHP’lisi değilim. Ben çizgi ve ilke CHP’lisiyim. Ve bu anlamda CHP’den ihraç etmeye kimsenin gücü de yetmez, yetkisi de yoktu