İstanbul Barosu Eski Başkanı Kocasakal 'İslam işgal altında' sözlerine arka çıktı

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.
Ümit Kocasakal, Taha Karagöz'ün "İslam ve Müslümanlık ile ilgili çok radikal çıkışlarınız var. 'Biz gerçek Müslümanlığı anlatacağız 'diyorsunuz. Nereden geliyor bu bilginiz?" sorusunu cevapladı.
Kullandığı ifadelerin hala arkasında olduğunu vurgulayan Kocasakal'ın ifadeleri şöyle:
- "Kimse kimsenin ne olduğunu bilemez. Benim İslam inancım, din inancım buna cevap vermeyi engeller. Bu benimle Rabbimin arasında. Ben gerçekten çocukluğumdan başlayarak, okumaya düşünmeye başladım. Okuduğum şeylerden birisi de dinler tarihi oldu. Merak vardı bende. Tevrat İncil'i de okudum. İslamiyet'in gelişimini, Gazali'yi de okudum. Gazali ile ilgili değişik fikirlerim var. Kur'anı da okudum. Defalarca hatmettim. Hz. Peygamber gerçek bir devrimcidir her anlamda söylüyorum.
- Halkımızın çok güzel sözleri var, mesela 'Parayla imamın kimde olduğu belli olmaz.' Namaz surelerini 5 günde ezberledim.