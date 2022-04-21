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POLİTİKA

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kocasakal 'İslam işgal altında' sözlerine arka çıktı

TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, daha önce kullandığı, "Biz işgal altında olan İslam ve Müslümanlığı bunların elinden kurtaracağız, bu zihniyetin İslam'a verdiği zararı hiçbir Haçlı Seferi vermemiştir" ifadelerini değerlendirdi. Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Kocasakal, "Tevrat ve İncil'i de okudum. Kur'anı da okudum, defalarca hatmettim. Hz. Peygamber gerçek bir devrimcidir her anlamda söylüyorum" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Barosu Eski Başkanı Kocasakal İslam işgal altında sözlerine arka çıktı
Ümit Kocasakal

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Ümit Kocasakal, Taha Karagöz'ün "İslam ve Müslümanlık ile ilgili çok radikal çıkışlarınız var. 'Biz gerçek Müslümanlığı anlatacağız 'diyorsunuz. Nereden geliyor bu bilginiz?" sorusunu cevapladı.

Kullandığı ifadelerin hala arkasında olduğunu vurgulayan Kocasakal'ın ifadeleri şöyle:

  • "Kimse kimsenin ne olduğunu bilemez. Benim İslam inancım, din inancım buna cevap vermeyi engeller. Bu benimle Rabbimin arasında. Ben gerçekten çocukluğumdan başlayarak, okumaya düşünmeye başladım. Okuduğum şeylerden birisi de dinler tarihi oldu. Merak vardı bende. Tevrat İncil'i de okudum. İslamiyet'in gelişimini, Gazali'yi de okudum. Gazali ile ilgili değişik fikirlerim var. Kur'anı da okudum. Defalarca hatmettim. Hz. Peygamber gerçek bir devrimcidir her anlamda söylüyorum.
  • Halkımızın çok güzel sözleri var, mesela 'Parayla imamın kimde olduğu belli olmaz.' Namaz surelerini 5 günde ezberledim.

Ümit Kocasakal'a göre Che şapkası serbest sarık yasak
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Ümit Kocasakal'a göre Che şapkası serbest sarık yasak
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C destekçisi Grup Yorum'un şarkısını söylemesine ilişkin konuştu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kocasakal, 'Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum.' ifadelerini kullandı. Che Guevara şapkası takıp sarık giyenleri eleştiren Kocasakal, ''Herkes istediğini giyer' kadar basit değil bu mesele. Bence akıl ve bilimden uzaklaşmanın mesajıdır.' dedi.

Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık
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Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET canlı yayınında baro başkanlığı yaptığı dönemde CHP'ye üye olmasına ilişkin konuştu. Kocasakal, 'Sizi temin ederim hiçbir biçimde siyaset yapmadık.' dedi.
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