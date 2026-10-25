Bingöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
21:42, 25/10/2026, Pazar
DHA
Kazada motosiklet sürücüsü Y.N., otomobil sürücüsü M.B. ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Y.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde meydana geldi. Y.N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 60 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.N., otomobil sürücüsü M.B. ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Yaralılardan M.B. ile N.K., Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Y.N. ise ilk müdahalesinin ardından Bingöl’e sevk edildi. Y.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayat
Bingöl’ün acı kaybı: Kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki yaşamını yitirdi
Gündem
Ölümle biten yolculuk: Bingöl’de otomobil bariyerlere çarptı, iki kişi öldü iki kişi yaralandı
Gündem
Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: İki kişi yaralandı
Başlıklar :BingölTrafik kazasıYaralı