Bingöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bingöl’de iki ayrı trafik kazası: Üç kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Gündoğdu Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi, Ekinyolu mevkisinde iki otomobilin karıştığı kazada ise 2 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.