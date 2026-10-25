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Bingöl’ün acı kaybı: Kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki yaşamını yitirdi

Bingöl’ün acı kaybı: Kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki yaşamını yitirdi

12:22, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:25, 25/10/2026, Pazar
IHA
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Bingöl’ün acı kaybı: Kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Abdülaziz Beki.

Bingöl’ün kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beki’nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü Bingöl’e getirilecek.

1945 yılında Bingöl’ün Gözer köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Abdülaziz Beki, medrese eğitiminin ardından Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Müftülük ve yurt dışı din hizmetleri görevlerinde bulunan Beki, akademik çalışmalarını İslam hukuku alanında sürdürdü. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapan Beki, 2011 yılında Bingöl Üniversitesine geçti. Üniversitede rektör yardımcılığı ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulunan Beki, 2016 yılında emekli oldu.

"Gözer köyünde defnedilecek"

Prof. Dr. Abdülaziz Beki bugün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beki’nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü Bingöl’e getirilecek.

Öğle namazının ardından Gözer Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Beki, köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Prof. Dr. Abdülaziz Beki kimdir?

1945 yılında Bingöl’ün merkez köylerinden Gözer köyünde doğdu. Babası Molla Muhammed b. Molla Tahir b. Molla Yusuf; annesi Birinci Cihan Harbinde Rus cephesinde mülâzım-i evvel rütbesiyle savaşan Molla Mustafa’nın kızı Sabite Hanımdır.

Köklü ilim geleneği bulunan bir aileden olan Beki, tahsil hayatına aynı zamanda medrese müderrisliği ve köy imamlığı yapan babasının medresesinde başladı. Babasından Kur’an-ı Kerim, Arapça ve ilk seviye fıkıh derslerini aldıktan sonra bölgedeki geleneğe uyarak alet ve usül ilimleri ile ali ilimleri öğrenmek üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan medreselere devam etti.

Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1969-1972 yılları arasında Elazığ İmam Hatip Lisesi’ni ve Bingöl Lisesini dışarıdan bitirdi. 1975 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazanan Abdülaziz Beki, 1979’da İmam Hatiplik yaparak okuduğu Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

1980-1985 yılları arasında Yahyalı ilçesine müftü olarak tayin edildi. 1985 yılında Hollanda Lahey Büyük Elçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Sosyal Ateşe Yardımcılığı görevine atandı. Bu sırada Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi’nde akademik çalışma yapmak isteyen Beki, üniversitenin ilgili bölüm başkanları tarafından yapılan mülakat neticesinde çalışmalarına doktora tezi seviyesinden başladı. Ve 1988 yılında ‘İslam Hukuku Işığında Tüp Bebek’ konusunu araştırmaya başladı.

Yurt dışı görev süresinin dolması üzerine, Türkiye’ye dönen ve akademik çalışmalarına Türkiye’de devam etmek isteyen Abdülaziz Beki’ye YÖK imkan tanımadı. Bunun üzerine bir yandan merkez vaizliği görevini yürütürken, diğer yandan da 1991 yılında ‘İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli’ konusuyla Yüksek Lisans, 1995 yılında ise ‘İslam Hukuku ve Türk Mevzu Hukukunda Kıymetli Evrak’ teziyle doktora çalışmasını tamamladı.

Akademik kariyerini 2002 yılında aldığı İslam Hukuku Doçentliği ile sürdüren Doç. Dr. Abdülaziz Beki, aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kayseri Eğitim Merkezi’nde İslam Hukuku dersleri vermeye başladı.

2009 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesine profesör olarak atandı. 2011 yılında da Bingöl Üniversitesi'ne geçti. Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcılığının yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da yaptı. 2016 yılında emekli olduktan sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde lisansüstü dersler verdi. Arapça, Farsça, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce bilen Beki, evli ve beş çocuk babasıdır.

Eserleri:

İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli,

İslam'da Güncel Ticari Meseleler,

İslam Hukukunda Siyasi Yönetim,

İslam Ticaret Ahlakı,

İslam ve Mevzu Türk Hukukunda Kıymetli Evrak,

Yeni İslam Muamelat Hukuku,

İslam Hukukunda Parasal Ta'zir Cezası,

İslam Hukuku Işığında Diş Kaplatma Meselesi.

Başlıklar :Abdülaziz BekiVefatBingöl
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