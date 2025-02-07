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Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu'na saydırdı: Yol arkadaşı ihanet etmez

Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu'na saydırdı: Yol arkadaşı ihanet etmez

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:377/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert açıklamalar yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert açıklamalar yaptı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında halefi Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." dedi. "Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." diye konuştu. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Kılıçdaroğlu, 'ihanet' çıkışını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'yi hedef alarak, "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı KRT TV canlı yayınında, Erdoğan'ın sözleri üzerinden halefi Özgür Özel'i hedef aldı.

Kılıçdaroğlu Özel yönetimine saydırdı: Neden sessizler bilmiyorum

"Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım."
diye konuşan Kılıçdaroğlu,
"İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor. Derhal, beklemeden."
dedi.

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Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu'na saydırdı: Yol arkadaşı ihanet etmez
Gündem / Politika
07 Şubat, Cuma

"Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o."
diyen Kılıçdaroğlu,
"Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor."
ifadelerini kullandı.
Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden CHP eski lideri,
"Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir."
diye konuştu.

İmamoğlu'na gönderme: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının da bir bölümünde de kendisini koltuğundan eden yapının en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir."
diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan

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