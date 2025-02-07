Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu'na saydırdı: Yol arkadaşı ihanet etmez

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında halefi Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." dedi. "Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." diye konuştu. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Kılıçdaroğlu, 'ihanet' çıkışını tekrarladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'yi hedef alarak, "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı KRT TV canlı yayınında, Erdoğan'ın sözleri üzerinden halefi Özgür Özel'i hedef aldı.
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Kılıçdaroğlu, açıklamalarının da bir bölümünde de kendisini koltuğundan eden yapının en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.