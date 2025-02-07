Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu'na saydırdı: Yol arkadaşı ihanet etmez

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir."

diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.