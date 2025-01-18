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Kılıçdaroğlu halefi Özel'i kurbağaya benzetti: Akreplere inanırsan boğulursun

Kılıçdaroğlu halefi Özel'i kurbağaya benzetti: Akreplere inanırsan boğulursun

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:0918/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kılıçdaroğlu, Özel'i isim vermeden hedef alan bir video yayınladı.
Kılıçdaroğlu, Özel'i isim vermeden hedef alan bir video yayınladı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel'i isim vermeden hedef aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ima yapan Kılıçdaroğlu, "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Rıza Akpolat, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, Akpolat hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel'i uyardığını iddia etti. Gültekin, "Rıza Akpolat, Kemal Bey ile arası iyi olmayan ve Kemal Bey’in genel başkanlığı Özgür Özel’e devrederken “Bu dört kişiyi aday yapma bunların isimleri böyle işlere karıştı” diyerek verdiği listedeki isimlerden biri" demişti.

Hemen her konuda açıklama yapan CHP eski liderinin bu meseleye sessiz kalması da iddiaları güçlendirmişti.

Kılıçdaroğlu sessizliğini, isim vermeden Özgür Özel'i hedef aldığı videosuyla bozdu.

Kılıçdaroğlu'ndan halefi Özel'e: Akreplere inanırsan boğulursun

Kılıçdaroğlu, CHP liderini kastederek,
"Sevgili dostlar, hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben 'Ben akrebim, tabiatım bu' der. Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar"
diye konuştu.
Sözlerinin devamında, "
Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır."
diyen CHP eski lideri,
"Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek"
dedi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür Özel
#Beşiktaş Belediyesi
#Rıza Akpolat

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