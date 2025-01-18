"Sevgili dostlar, hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben 'Ben akrebim, tabiatım bu' der. Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar"