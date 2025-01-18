CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel'i isim vermeden hedef aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ima yapan Kılıçdaroğlu, "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Rıza Akpolat, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.
CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, Akpolat hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel'i uyardığını iddia etti. Gültekin, "Rıza Akpolat, Kemal Bey ile arası iyi olmayan ve Kemal Bey’in genel başkanlığı Özgür Özel’e devrederken “Bu dört kişiyi aday yapma bunların isimleri böyle işlere karıştı” diyerek verdiği listedeki isimlerden biri" demişti.
Hemen her konuda açıklama yapan CHP eski liderinin bu meseleye sessiz kalması da iddiaları güçlendirmişti.
Kılıçdaroğlu sessizliğini, isim vermeden Özgür Özel'i hedef aldığı videosuyla bozdu.