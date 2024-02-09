CHP'de Kılıçdaroğlu-Özel krizi Meclis'e taşındı: 30 yıllık özel kalem müdürünün odasına çöktüler

Ana muhalefet partisi CHP, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyetin ardından yaşanan değişim tartışmaları sonucunda bir kurultaya gitti.





Kemal Kılıçdaroğlu, 13 seçimi kaybetmesi nedeniyle partiden ve seçmenden gelen istifa talepleriyle karşılaştı. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişim yanlısı kesimden destek alan Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturdu.





Ancak, Kılıçdaroğlu, partiden ayrılma ve seçmenin güvenini kaybetme baskılarına rağmen, son açıklamalarıyla bir geri dönüş sinyali verdi.





Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel ile görüşen ve CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in "Sahaya çıkın, bize destek olun" teklifini reddeden Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki gücünü koruduğu ve hala etkili bir figür olduğu iddia ediliyor.









Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali





Özellikle Özgür Özel'in yerel seçim aday belirleme sürecinin çıkmaza girmesi ve Ekrem İmamoğlu ile yaşanan güç savaşı, CHP içinde rahatsızlıklara neden oldu. Parti içindeki muhalif grup, yerel seçimlerde başarısız olunması durumunda yeni bir kurultaya gidilmesi gerektiğini dile getirmişti.





Bu iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla adeta partililere mesaj gönderdi. Kurultayın ardından Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, birçok parti üyesini burada ağırlayarak, "Siyaseti bırakmadım" şeklinde açıklama yaptı. Bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun liderlik pozisyonundan ayrılmayacağı ve siyasi faaliyetlerine devam edeceği yönünde bir sinyal olarak algılandı. CHP içindeki içsel çekişmeler ve geleceğe dair belirsizlikler ise devam etmekte görünüyor.









30 yıllık kalem müdürünün odasına çöktüler





Özel ve Kılıçdaroğlu arasında artık belirgin hale gelen sürtüşme TBMM'ye de taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 yılı aşkındır özel kalem müdürlüğünü yürüten Şükran Kütükçü, CHP Genel Kurultayı'nda Özgür Özel'i desteklemişti. Kurultayı Özel'in kazanmasının ardından 'CHP Grup Protokol Müdürü' görevinin verildiği Kütükçü, TBMM'de CHP İdari Amirliği'ne tahsis edilen odayı kullanıyordu.









Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) girmesi nedeniyle, CHP'nin İdare Amirliğine seçilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Kütükçü'den odayı boşaltmasını istemişti.









Şükran Kütükçü bu isteği reddederek odayı boşaltmadı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, araya girdi ve odayı boşaltmasına engel oldu. Bayraktutan, odası boşaltılmayınca durumu Meclis başkanına bildirdi. Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği, Meclis İdare Amirliğine ait odaya gidip odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asıp kilidi değiştirerek tutanak altına aldı.



