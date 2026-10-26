İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Narkotik ekiplerinden nokta operasyon: Tacirlerin gizli zulalarını tek tek patlattılar

Diyarbakır'ın Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen dev asayiş ve narkotik operasyonlarında buğday torbası ile nevresimler arasına gizlenmiş 39 kilo 871 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapsamlı denetimlerde uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.