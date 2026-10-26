İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
08:36, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
Trafik saat 08.15 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik saat 08.15 itinbariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.
Trafik saat 08.15 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.
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