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Özel’e oy vermemiz için para teklif edildi

Özel’e oy vermemiz için para teklif edildi

04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği kurultaydaki şaibe iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, bir parti delegesi ile iki partili ifade verdi. Tanık delege, “Bana ve 8 delege arkadaşıma oylarımızı Özgür Özel'e vermemiz karşılığında para teklif edildi. İki CHP üyesi de bu olaya şahit oldu” dedi. Tanıklardan birisi de kurultayın iptali için dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında ilk adım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e karşı kaybettiği kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü. Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı. Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


#politika
#CHP
#Özgür Özel

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