CHP kurultayı mahkemelik: Şaibe soruşturması

CHP’de 14-28 Mayıs yenilgisinin ardından toplanan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık genel başkanlığının bitmesiyle sonuçlanan 38’inci Olağan Kurultay’daki “şaibe” iddiaları için yargı harekete geçti. Ankara’da 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen CHP Olağan Kurultayı hakkında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ yönünde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar yapıldı. Bursa Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı vermesiyle evrak, yetki itibarıyla sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.





KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ DİNLENECEK

Ocak ayı içinde de soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’yi tanık olarak ifadeye çağırdı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” denildi.





İKİSİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP’de lider değişimiyle sonuçlanan kurultaya ilişkin geçtiğimiz hafta ortaya atılan şaibe iddialarının ardından 7 Şubat’ta KRT yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, “Ya ‘Çık açıkla’ diyecekler ya da ‘Böyle bir şey yoktur’ diyecekler. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, sükût ikrardan gelir; o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir” dedi. Kurultay tartışmalarının yerini aday tartışmalarına bıraktığı CHP’de şaibe iddialarına açıklık getirilmesini isteyen ilk isim eski genel sekreterlerden Akif Hamzaçebi oldu. Hamzaçebi, 5 Şubat’ta X hesabından “Erdoğan’ın ‘şaibeli kurultay’ iddiasına cevap veremeyenler, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasın” demişti.





BUNA CEVAP MI VERİLİR?

Özel ise, “Sayın Erdoğan’ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözler. 14 yıldır, Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey’in geldiği kurultaya, olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?” dedi.





Dağıtılan paralar kimindi?

Şaibe iddiaları ilk önce eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır’dan gelmişti. Çakır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi için delegelere para dağıttığını öne sürmüştü. Erkan Çakır, sosyal medya hesabından Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş hakkında iddialarda bulunmuş, elinde videolar olduğunu ileri sürmüştü. Yeşiltaş’ın suç duyurusu üzerine dilekçeyi inceleyen Bursa Başsavcılığı, yetkisizlik ile dosyayı Ankara’ya göndermişti.





İSTANBUL’UN PARASI DAĞITILDI

Çakır’ın kurultay sonrasında gündeme taşıdığı iddialar arasında İstanbul delegelerine oylarının rengini değiştirmeleri karşılığında para ödendiği iddiası da vardı. Yine Çakır, X hesabından yaptığı bir paylaşımında, “CHP kurultayında dağıttığımız paralar kimindi, İstanbullunun değil miydi? Ya da Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal Bey’e destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel’e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin. Oğlunu Bursa’dan alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe koydu” iddiasında bulunmuştu.





ÇANTALARLA TAŞINDI

Yine Çakır medyaya da yansıyan bir başka iddiasında Ekrem İmamoğlu’nun kurultaydan sonra CHP’de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Özgür Karabat vasıtasıyla kurultay günü çantalar içinde taşınan paraları delegelere dağıttığını iddia etmişti. Çakır, para alan delegelerden birisinin 1500 dolar alırken, kendisini kayda aldırdığını ardından görüntüler karşılığında 10 bin dolar daha istediğini de iddia etmişti.





İFADEYE GITMEYECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik dün konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Ardından açıklama yapan Çelik, iddialara yönelik dilekçelerini sunduklarını belirterek "Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum yok. İfade vermeyeceğini söyledik" dedi.





Delegeleri oy için işe aldılar

Kurultay öncesinde İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu’nun koltuğu için İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’le Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat yarışmıştı. Yarışı kaybeden Canpolat, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde İmamoğlu ve İBB yönetimine yüklenmiş ve “CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum! CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” dedi.





O gece azarladı

Kılıçdaroğlu kurultaydaki konuşmasında “Sırtımdan hançerlendim” demiş, bu sözlerin hem eski İYİ Parti lideri Meral Akşener hem de Özel için olduğu yorumlanmıştı. Kurultayın ilk turunda Kılıçdaroğlu’nun 664 oyuna karşı Özel’e 682 delege oy vermiş, ikinci turda Kılıçdaroğlu 536, Özel 812 oy almıştı. Kurultay gecesi şaibe iddialarını ortaya atan ilk isimse Kılıçdaroğlu’nu aynı gece azarlamasıyla tanınan CHP Genel Başkanı Danışmanı İmambakır Üküş’tü.





İptal olur mu?

Savcılığın açtığı soruşturma sonucuna göre, Kurultay’ın yinelenmesi ihtimali de bulunuyor. Soruşturma sonucunda iddiaların doğrulanması halinde, ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre çeşitli suçlamalar gündeme gelebilir. Özellikle “rüşvet”, “seçim düzenine karşı suçlar”, ve “güveni kötüye kullanma” gibi suçlar kapsamında cezai sorumluluk doğabilir. Bu suçlardan toplamda 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.



