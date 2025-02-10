Edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş bu görüşmede ön seçim için erken olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve ön seçim kararından vazgeçilmemesi halinde kendisinin aday olmayacağını ifade etti.

"Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını"