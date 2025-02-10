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Üçlü zirveden uzlaşma çıkmadı: Mansur Yavaş'tan ön seçime katılmama kararı

Üçlü zirveden uzlaşma çıkmadı: Mansur Yavaş'tan ön seçime katılmama kararı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

CHP'deki üçlü zirvenin ardından kılıçlar çekildi. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, yol haritasını netleştirerek ön seçime katılmayacağını açıkladı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için parti üyelerinin katılımıyla ön seçim yapılması kararı, "Aday belirlemek için erken mi?" tartışmasını gündeme getirdi.


Bu süreç devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık için adı öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.


üçlü zirve sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
yol haritasını belirledi.

"Ön seçime katılmayacağım"


Edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş bu görüşmede ön seçim için erken olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve ön seçim kararından vazgeçilmemesi halinde kendisinin aday olmayacağını ifade etti.
"Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını"
bildirdi.


#Mansur Yavaş
#CHP
#seçim

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