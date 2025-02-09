Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhurbaşkanımıza saldırarak siyasi cari açığını kapatamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan açıklamalarına cevap verdi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:





CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.





Sn Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen "siyasi cari açığı"nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz.





"Cumhurbaşkanımız dünya siyasetinin süper liginde"





Sn Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sn Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.





Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş.





Sn Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz:





"Bu şiiri okuması anlamlı olacak"





Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, "minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.





Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.





Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.





"Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalı"





Sn Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de "eş genel başkan" gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır.





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CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.



Sn Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen “siyasi cari açığı”nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2025







