Olmayan seçimin kavgası

Hal böyleyken, muhalefet kanadına bakacak olursak ülke her an seçime gidecekmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Buna gerekçe olarak da yaşanılan iktisadî sorunlar vs. gösterilmekte. Fakat herkes biliyor ki, ülkenin erken seçim havasına sokulmaya çalışılması CHP’nin parti içi hizip mücadelesinin Türkiye meselesi olarak konumlandırılmasından kaynaklanıyor.