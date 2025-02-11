Yavaş ön seçimde yok

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ön seçime ikna edemedi. Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyelim" teklifini reddederek, "Ön seçimde yokum" dedi. Ancak Yavaş'ın itirazına rağmen Parti Meclisi ve MYK ön seçim kararı aldı.





ÖN SEÇİME KATILMAM

Özel, Ankara’da önceki akşam İmamoğlu ve Yavaş’la bir yemekte bir araya geldi. Genel Merkez’in '2,5 saat süren toplantı olumlu geçti’ havasını yaymasının aksine Yavaş cephesi görüşmenin olumsuz olduğunu bildirdi. Üçlü görüşmeden bir sonuç çıkmazken, Yavaş ön seçim için erken olduğu görüşünü tekrarladı ve olması halında kendisinin aday olmayacağını ifade etti. Yavaş, Özel’e “Ön seçime karşı değilim ancak bu ön seçime de katılmayacağım” dedi. Özel de Yavaş’ın bu görüşüne saygı duyduğunu ifade etti.





TAKVİMİ ÖZEL AÇIKLAYACAK

Ancak Yavaş'ın itirazı sonuç vermedi. Dün Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi ön seçimi masaya yatırdı. 5 saat süren toplantıda ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okundu. Yönerge oylamaya sunulmasada ön seçime destek çıktı. Toplantıda, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) ön seçim yönergesinde revize yapma ve tarih belirleme yetkisi tanındı. PM'nin hemen ardından yine Özel başkanlığında CHP MYK toplandı. Toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantısı ön seçim takvimi onaylandı aday kriterleri belirlendi. Ön seçime ilişkin takvimin bugün TBMM Grup Toplantısı'nda Özgür Özel tarafından açıklanacağı öğrenildi.





'Anketlere bakalım' teklifi

ABB Başkanı Mansun Yavaş’a yakın isimler ön seçime girmeme kararının havlu atma olmadığını belirterek, 3'lü görüşme de Yavaş’ın alternatif modelleri de masaya getirdiğini söyledi. Kaynaklara göre, Yavaş, Özel’e anketlerde öne çıkan adayın cumhurbaşkanlığı yarışına girmesini önererek, bu isim gerekirse Parti Meclisi (PM) ya da Meclis Grubu’nun onayı ile ilan edilmesinin doğru olacağını belirtti. Yavaş, görüşmede yerel bir gazete 9 Şubat’ta yayınlanan ‘Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği’ başlıklı bir yazıyı okudu. Yavaş, Özel ve İmamoğlu ile erken seçim konusunda da ayrıştı. Yavaş, ikiliye erken seçim ihtimalinin olmadığını ve adayın böyle bir ortamda açıklanmasının ancak CHP’nin işini zorlaştıracağını aktardı.





'Ön seçime girmeyen adayımız olamaz'

Ön seçime girmeme kararı alan Mansur Yavaş'a ilk mesaj, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Halk TV'de konuşan Başarır, "Yavaş ön seçime girmeyecek bundan dolayı, 'Yavaş CHP’nin adayı olmayacak' cümlesini kuruyor musunuz?" sorusuna "Ön seçim tüm CHP’yi bağlar, ön seçimden çıkacak kişi CHP’nin adayıdır" diyerek, Yavaş'ın CHP'nin adayı olamayacağına işaret etti.



