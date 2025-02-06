Yavaş CHP'ye resti çekti: İmamoğlu saf dışı kalırsa sakın bana gelmeyin

CHP'de adaylık tartışmaları krize evrilmek üzere
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı kritik görüşmede Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda rest çektiği iddia edildi. Yavaş’ın, parti içinde konuşulan ön seçim teklifine sıcak bakmadığı ve Özel’e, "Eğer Erdoğan, belirlediğiniz adayı saf dışı bırakırsa sakın bana gelmeyin." dediği öne sürüldü.
CHP içinde Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecine yönelik tartışmalar giderek alevleniyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı
Mansur Yavaş
cephesindeki çekişme sürüyor.
Adaylık için adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
- "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Ekonomik olarak sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiğini düşünüyorum. Toplum dayanamaz durumda, bir an evvel seçim yapılması lazım."
"Bana gelmeyin"
"Bana gelmeyin"
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, son kulis bilgisini canlı yayında paylaştı. Mansur Yavaş ile Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen konuşmaya değinen Atik, CHP'deki aday krizi olduğunu öne sürdü. Atik, Yavaş'ın Özel'e,
"Siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz, nasıl mücadele edilir bilmiyorsunuz. Erdoğan, belirlediğiniz adayı ekarte ettiğinde tekrar bana gelmeyin.
" dediğini belirtti.
Neler olmuştu?
Neler olmuştu?
CHP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, Özgür Özel aday için parti içinde seçime gidileceğini duyurmuştu. Adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı ismi geçen Mansur Yavaş'ın ön seçimi kabul etmediğini ifade edilmişti.
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