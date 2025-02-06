Yavaş CHP'ye resti çekti: İmamoğlu saf dışı kalırsa sakın bana gelmeyin

"Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Ekonomik olarak sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiğini düşünüyorum. Toplum dayanamaz durumda, bir an evvel seçim yapılması lazım."