Ön seçim değil temayül yoklaması

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda CHP’nin, bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını parti üyelerine sorarak belirleme kararı aldığı ‘ön seçim’ uygulaması masaya yatırılacak. Parti içi krizi tetikleyen ‘ön seçim’in hakimsiz yapılmasından dolayı aslında bir temayül yoklaması olduğu bildirildi. Bağlayıcılığı olmayan ‘ön seçim’in Genel Merkez’de gücü fazla olan Ekrem İmamoğlu’na yarayacağı kaydediliyor.