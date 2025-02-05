Mansur Yavaş’a ‘erken’ cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diyerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na üstü örtülü mesaj verdi. Yavaş önceki gün CHP MYK toplantısından önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğunu söylemiş, daha önce eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da benzer bir çıkışta bulunmuştu. Özel, ön seçimle cumhurbaşkanı adayı belirleme tartışmalarının gölgesinde dün toplanan CHP Meclis Grubu’nda, isim vermeden Yavaş ve Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

“BİRLİK VAR” FOTOĞRAFI

Yavaş ve İmamoğlu’nun kol kola olduğu bir fotoğrafı kürsüden kaldırarak “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyen Özel, “Geçen hafta bu kürsüde hep birlikte ‘Başlıyoruz’ dedik. ‘Talebimiz erken seçimdir’ dedik. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyi ile seçime hazırlanması gerektiğini söyledik. Bir kez daha tekrar ediyorum. Erken seçimin adayı erken belirlenir” diye konuştu.

ÖN SEÇİM İÇİN PM’Yİ TOPLUYOR

Daha düne kadar “CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir” diyenlerin, şimdi “CHP neden adayını erken belirliyor” demeye başladığını söyleyen Özel, “2014, 2018 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde adayı geç belirlemenin, aday tartışmaları ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik” ifadelerini kullandı. Özel, ön seçimin detaylarını konuşmak üzere pazartesi günü PM’yi toplantıya çağırdığı bilgisini de verdi.

Kılıç çeken Teğmenlerin tazminatı CHP’den

Özel, disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını kendilerinin ödeyeceğini söyledi: “Bu teğmenlerimizin çıkacak olası tazminatlarını maaşlarından yapacağımız kesintilerle ödemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.”







