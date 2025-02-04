Muharrem İnce’ye yeşil ışık

MYK’da Özgür Özel’in kamuoyuna duyurduğu "cumhurbaşkanı adayının aktif üyelerle belirlenmesini öngören ön seçim ve buna ilişkin tepkiler" masaya yatırıldı. Adayların nasıl propaganda yapacağı ve nasıl oy kullanılacağına dair çalışma hazırlanması kararı alındı. Ön seçim için takvim belirlemenin erken olacağı, konunun ilerleyen haftalarda kapsamlı değerlendirilmesi kararlaştırılan toplantıda, ön seçimle ilgili üye başvurularının da 40 kat arttığı bilgisi verildi.