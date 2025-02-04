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Muharrem İnce’ye yeşil ışık

Muharrem İnce’ye yeşil ışık

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Muharrem İnce.
Muharrem İnce.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün ön seçim tartışmaları altında toplandı.

MYK’da Özgür Özel’in kamuoyuna duyurduğu "cumhurbaşkanı adayının aktif üyelerle belirlenmesini öngören ön seçim ve buna ilişkin tepkiler" masaya yatırıldı. Adayların nasıl propaganda yapacağı ve nasıl oy kullanılacağına dair çalışma hazırlanması kararı alındı. Ön seçim için takvim belirlemenin erken olacağı, konunun ilerleyen haftalarda kapsamlı değerlendirilmesi kararlaştırılan toplantıda, ön seçimle ilgili üye başvurularının da 40 kat arttığı bilgisi verildi.

MYK’da partiye katılımlar da gündeme geldi. DP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un bugünkü Meclis Grubu’nda partiye katılması konusu ele alındı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partiye dönüşü konusunda fikir birliği bulunduğu öğrenilirken, dönüşün takvimi ve şekli ise merak ediliyor. Bu takvimi ilerleyen günlerde Özgür Özel’in açıklaması bekleniyor. MYK’da ayrıca Özel'in 5-7 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesine düzenleyeceği ziyaretler görüşüldü.



#Siyaset
#Muharrem İnce
#CHP

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