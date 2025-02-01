Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmenine Allah sabır versin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Tarihimize güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren Manisa, seni bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm Manisa'ya kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum.





Dün Antalya'daydık, biraz önce İzmir'in misafiri olduk. Kongre sürecimizde Manisa'yla birlikte 78. il kongremizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Büyük Kongremizi 23 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizi vesilesiyle ahdimizi tekrarladık. Yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. İl kongrelerimizin birçoğuna bizzat iştirak ettim. Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece üye sayısı itibarıyla değil, millete hizmet aşkı bakımından partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuşatıcı bir yapıya sahibiz. Yıkıcı değil, yapıcı olacağız. 85 milyon arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz.





Hedefler ulaşmamız için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmak istiyorsak, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız.





Bakınız her zaman söylüyorum muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak fikirleri yok. Varsa yoksa kendi gelecek planları. Kuyu kazmayı, güç mücadelelerini burada saymaya gerek bir duymuyorum. Hep beraber utanarak izliyoruz. Eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramıyorlardı. Övgü yağmurlarına tutuyorlardı. Bay Kemal'i bir anda istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler. Şimdi kapısını çalan var, ne fikirlerini merak eden var. CHP'nin başından gönderilmesini ilk etapta biz de müspet karşıladık. Yeni genel başkana bir şans tanıdık. Bundan da muradımız siyasi iklimi yumuşatmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda, diyalog kurabileceğimiz bir zemini oluşturmaktı. CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler.





"Katillerin sloganını bulmuşlar"





Gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergiledikleri oyunu burada saymıyorum. Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Belediye soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik.





CHP seçmenine bir kez daha Allah sabır versin diyorum.





22 yıl boyunca milletimizin onurunu korumak için gecemizi gündüzümüze kattık. Darbeden sokak terörüne kadar hepsini birden deneyerek yolumuzdan alıkoymaya çalıştılar. Alçakça iftiralarla, yalanla dolanla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik. Faşizme boyun eğmedik. Zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık. Kirli elleri kırmaya devam edeceğiz.





Bu yolun zorlu olduğunu, engellerle ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah son nefesimize Türkiye'ye hizmet yolundan ayrılmayacağız, dimdik yürüyeceğiz.





Manisa'ya son 22 yılda 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.



