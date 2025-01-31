Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu: 'Güney sınırımızda kendi hamlelerimizi planlıyoruz'

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları:





"Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum.





'Seçim dünde kaldı'

Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.





'Laf yerine iş üreteceğiz'

Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.





TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.





Bolu'daki yangın faciası

Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki gibi faciaların bir daha yaşanmaması için gereken neyse yapacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Bolu'daki facianın son olmasını temenni etmek hepimizin görevidir. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabbimden sabır niyaz ediyorum.





'Kendi hamlelerimizi planlıyoruz'

Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerin başını ezene kadar durmayacağız.





'Karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı'

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmak istemiyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, kendince ahkam kesiyor. Ertesi gün ‘ben öyle demek istemedim’ diyerek sözlerini tekzip ediyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı.





'Mücadelemizin bir günlük sadakası CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter'

Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden siz ve sizin partinizdi. Siz IMF kapılarında el açarken 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk. Biz, yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi.





'Yakında ikinci sarı kartı görecek'

Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart sayın Özel'in ayarını bozdu, dengesini sarstı, oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Yüzüne gülüp, yanında durup, sırtından hançerleyenleri burada saymıyorum. Nereden bakarsak acınacak durum içinde. CHP’nin içindeki kavga, rekabet zaten bu partiyi içten içe çökertiyor. Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını CHP’nin kendi meselesidir diyerek zaten dikkate almıyoruz. Ama bu çamur ülkenin bekasını ilgilendiren özellikle bu konulara sıçramaya başladığında artık bizim susma hakkımız kalmıyor.





'Tartışmalardan hicap duyuyoruz'

Yine atalarımızın 'hadsize had bildirmenin 40 yetime yetime kaftan giydirmekten daha evla olduğu' sözünü de unutmuyoruz. Biz bu tür tartışmaların tarafı olmaktan hicap duyuyoruz. Milletimize karşı sorumluluklarımızın gereği olarak bu söz düellosuna girmek mecburiyetine kalmasak inanın hepsini yok sayacak bu vakti ve enerjiyi daha hayırlı işlere teksif edeceğiz.





'Cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz?'

Yoldaşımız milletimiz olduğu müddetçe, istikametimizi ne içerdeki ne dışardaki düşmanlar bozabilir. Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Milletimizle hep hal diliyle konuştuk. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz? Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz? 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz? DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz? Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız.





Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izliyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız. Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz."



