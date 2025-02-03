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Çağlayan ittifakı kısa sürdü: Yavaş'tan İmamoğlu'na veto

Çağlayan ittifakı kısa sürdü: Yavaş'tan İmamoğlu'na veto

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:503/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP'de İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda kriz giderek derinleşiyor
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda kriz giderek derinleşiyor

CHP'deki adaylık tartışması tüm hızıyla sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Partide İmamoğlu'nun aday gösterilmesi fikri ağır basarken adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini veren Yavaş "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir" dedi.

CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor.


Partide Cumhurbaşkanlığı adaylığını konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir mücadele dikkat çekiyor.


Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermek üzere gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Yavaş, en büyük rakibi İmamoğlu ile el ele poz vermişti.


Yavaş'ın partiden istifa edeceğine dair söylentilerin gündemde olduğu bir zaman diliminde verilen söz konusu görüntüyle ilgili muhalif kesimde ikili arasındaki adaylık rekabetinin son bulduğu ve Yavaş'ın İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği yorumları yapılmıştı.


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CHP'li Mansur Yavaş 'adaylık' için kapıyı açık bıraktı
Gündem / Politika
03 Şubat, Pazartesi

Yavaş'tan 'vazgeçmedim' mesajı


Ancak Yavaş son yaptığı açıklamayla adaylık konusunda parti içinde ısrarcı bir tutum izleyen İmamoğlu'nu veto etti.


Yavaş,
"Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?"
etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.


"Aday belirlemek için çok erken"


Yavaş, henüz ortada seçimin olmadığını, bu nedenle aday belirlemek için çok erken olduğunu söyledi,
"Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir"
dedi.

"Aday olurum"


"Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?"
sorusuna da cevap veren Yavaş,
"Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz"
dedi.


Kılıçdaroğlu sinyali vermişti


Geçtiğimiz günlerde CHP'de İmamoğlu'nun aday göterileceği söylentileri üzerine konuşan devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Yapılması gereken erken seçim istemektir. Ama aday ilan ederseniz parti içinde parçalanma olur. 3 yıl eforunuzu taşıyamazsınız"
demişti.



#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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