Çağlayan ittifakı kısa sürdü: Yavaş'tan İmamoğlu'na veto

CHP'deki adaylık tartışması tüm hızıyla sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Partide İmamoğlu'nun aday gösterilmesi fikri ağır basarken adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini veren Yavaş "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir" dedi.
CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor.
Partide Cumhurbaşkanlığı adaylığını konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir mücadele dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermek üzere gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Yavaş, en büyük rakibi İmamoğlu ile el ele poz vermişti.
Yavaş'ın partiden istifa edeceğine dair söylentilerin gündemde olduğu bir zaman diliminde verilen söz konusu görüntüyle ilgili muhalif kesimde ikili arasındaki adaylık rekabetinin son bulduğu ve Yavaş'ın İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği yorumları yapılmıştı.
Yavaş'tan 'vazgeçmedim' mesajı
Ancak Yavaş son yaptığı açıklamayla adaylık konusunda parti içinde ısrarcı bir tutum izleyen İmamoğlu'nu veto etti.