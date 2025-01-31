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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:4531/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında geldiği İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Öte yandan CHP'li isimler Çağlayan'da provokasyona soyundu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.


YouTube
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Gündem
31 Ocak, Cuma

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.

  • İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.

İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.


  • Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.

Adliye önünde bariyerlerle kapatılan noktadan geçmeye çalışan partililerle polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.


YouTube
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Gündem
31 Ocak, Cuma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iki soruşturma kapsamında ifade verme işlemini tamamladı.




#Ekrem İmamoğlu
#Adliye
#İBB

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