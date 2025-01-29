Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmamoğlu sloganı DHKP-C’den aldı

İmamoğlu sloganı DHKP-C’den aldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yasa dışı sol örgütlere ait olan slogan, Gezi Parkı kalkışması sırasında duvarlara da yazılmıştı.
Yasa dışı sol örgütlere ait olan slogan, Gezi Parkı kalkışması sırasında duvarlara da yazılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun son günlerde devreye soktuğu “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganının sol terör örgütlerinden alındığı ortaya çıktı. DHKP-C’nin yoğun kullandığı slogan, Gezi kalkışmasında da duvar yazısı olmuştu.

CHP’de 2028 adaylığının ilanı için bastıran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganı terör örgütlerinden alıntı çıktı. “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı, TKİP ve DHKP-C terör örgütleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

X’TE ORGANİZE PAYLAŞIMLAR

2001’de Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki bir açlık grevinde ölen Hatice Yürekli isimli TKİP üyesiyle özdeşleşmiş olan slogan, Gezi kalkışması sırasında bu örgütler tarafından duvar yazısı olarak da kullanıldı. Ayrıca slogan, terör örgütü DHKP-C ile ilişkisini saklamayan Grup Yorum’un solisti İlkay Akkaya tarafından marş haline getirilmişti. Bu arada söz konusu sloganın dün yüzlerce X hesabından organize şekilde eşzamanlı olarak paylaşılması dikkati çekti.

ERKEN AÇIKLAYIN BASKISI

Öte yandan İmamoğlu, başta ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere olası rakiplerine karşı yeni strateji geliştiriyor. CHP içindeki olası adayları pasifize etmek isteyen İmamoğlu’nun, “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganını bu sebeple devreye aldığı belirtiliyor. İmamoğlu, adaylığının halen açıklanmamasını parti içindeki bazı yapıların kendisine karşı tutumuna bağlıyor. İmamoğlu bu söylem ile “Beni aday gösterirseniz kazanırım. Benim dışımda aday olursa kazanamaz” mesajı vermeyi planlıyor.



#Ekrem İmamoğlu
#DHKPC
#İBB
#Terör
#Gezi Olayları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?