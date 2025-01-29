İmamoğlu sloganı DHKP-C’den aldı

CHP’de 2028 adaylığının ilanı için bastıran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganı terör örgütlerinden alıntı çıktı. “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı, TKİP ve DHKP-C terör örgütleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

X’TE ORGANİZE PAYLAŞIMLAR

2001’de Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki bir açlık grevinde ölen Hatice Yürekli isimli TKİP üyesiyle özdeşleşmiş olan slogan, Gezi kalkışması sırasında bu örgütler tarafından duvar yazısı olarak da kullanıldı. Ayrıca slogan, terör örgütü DHKP-C ile ilişkisini saklamayan Grup Yorum’un solisti İlkay Akkaya tarafından marş haline getirilmişti. Bu arada söz konusu sloganın dün yüzlerce X hesabından organize şekilde eşzamanlı olarak paylaşılması dikkati çekti.

ERKEN AÇIKLAYIN BASKISI

Öte yandan İmamoğlu, başta ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere olası rakiplerine karşı yeni strateji geliştiriyor. CHP içindeki olası adayları pasifize etmek isteyen İmamoğlu’nun, “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganını bu sebeple devreye aldığı belirtiliyor. İmamoğlu, adaylığının halen açıklanmamasını parti içindeki bazı yapıların kendisine karşı tutumuna bağlıyor. İmamoğlu bu söylem ile “Beni aday gösterirseniz kazanırım. Benim dışımda aday olursa kazanamaz” mesajı vermeyi planlıyor.







