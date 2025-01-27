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Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

11:3227/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef göstermişti.
İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.


Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.


Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.


#Ekrem İmamoğlu
#Soruşturma
#İstanbul

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