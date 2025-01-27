İmamoğlu iki ismi aynı heybeye koydu: Demirtaş ve Özdağ'a sevgilerimi gönderiyorum

İmamoğlu, Demirtaş ve Özdağ'ın tutukluluğuna tepki gösterdi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a selam gönderdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
'Turpun büyüğü heybede'
çıkışının ardından
'Turpun Büyüğü'
adını verdiği toplantıda kendisi hakkındaki iddiaları yanıtlayan İmamoğlu Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki göstererek iki isme selam gönderdi.
İmamoğlu'nun konuşmasından o bölüm şu şekilde:
"Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık.
Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı.
"Özdağ ve Demirtaş'a sevgilerimi gönderiyorum"
"Özdağ ve Demirtaş'a sevgilerimi gönderiyorum"
Yargı eliyle genel başkanların cezaevine atıldığı günleri kabul edemeyiz. Buradan hem Selahattin Demirtaş ve hem de Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.
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