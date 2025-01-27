Yavaş'tan İmamoğlu'na rest: Adaylık tartışması bizi yorar herkes işine baksın

İşimize bakalım. Herkes işini yapsın. Ben Ankara’da başarılı olmak için ne yapabilirimi düşünüyorum. Bir gün ‘kim aday olur, nasıl aday olsun, nasıl belirlensin’ denirse, o gün de fikrimi söylerim. Bugün bir aday belirleme çalışması doğru değil.