Yavaş'tan İmamoğlu'na rest: Adaylık tartışması bizi yorar herkes işine baksın

Mansur Yavaş CHP'de Özel ve İmamoğlu'nun başını çektiği adaylık tartışmalarından rahatsız
CHP’nin potansiyel Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayını açıklamak yerine ülke gündemine daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Yavaş "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar." dedi. Yavaş'ın bu açıklaması İmamoğlu ve Özel'e bir mesaj şeklinde yorumlandı.
Belediyelerdeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla zor günler geçiren CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'in erken seçim çağrısı ve aday açıklamasıyla yeni bir iç tartışma başladı.
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da yaptığı açıklamada partisinin adayının hazır olduğunu belirten Özel, parti içinde ikiye bölünmeye yol açtı. Bir grup, Cumhurbaşkanı adayının vakit kaybedilmeden açıklanmasını isterken, diğer grup ise adayın erken açıklanmasının hem adayın hem de partinin zarar göreceğini savunuyor.
Bu tartışma, CHP lideri Özgür Özel’in katıldığı son toplantılarda da gündeme gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
'ın adı olası adaylar arasında anılsa da, bu konuda karşıt görüşleri dile getiren isimler de bulunuyor.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen gruplar CHP'de etkin bir rol üstleniyor.
"Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar"
Geçtiğimiz perşembe akşamı CHP genel merkezinde Mansur Yavaş ile bir araya gelen Özel’in, görüşmede Yavaş’a
"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda parti nasıl bir yol izlemeli. Bu konuda ne düşünüyorsun?"
diye sorduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Yavaş, ise şu yanıtı verdi:
Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar. Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam.
İşimize bakalım. Herkes işini yapsın. Ben Ankara’da başarılı olmak için ne yapabilirimi düşünüyorum. Bir gün ‘kim aday olur, nasıl aday olsun, nasıl belirlensin’ denirse, o gün de fikrimi söylerim. Bugün bir aday belirleme çalışması doğru değil.
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