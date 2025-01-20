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CHP 'alkolden' rahatsız: Özgür Özel'in zaafiyeti tartışma çıkardı

CHP 'alkolden' rahatsız: Özgür Özel'in zaafiyeti tartışma çıkardı

Haber Merkezi
04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özel televizyon programına katılmadı.
Özel televizyon programına katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 17 Ocak Cuma saat 09.15’te katılacağı duyurulan Now TV canlı yayınına çıkmaması üzerine ortaya atılan iddialar, CHP içinde tartışmalara yol açtı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara göre Özel, yayından bir önceki gece geç saatlere kadar alkol aldığı için sabah yayınına katılamadı. Yaşananlara tepki gösteren CHP’liler ise, “Başkanların tutuklandığı, yolsuzluk iddiaların havada uçuştuğu bir dönemde alkol zafiyeti bizi çok üzdü” dedi.

CHP PRESTİJ KAYBEDİYOR

Yeni Şafak’a konuşan CHP’liler, Özgür Özel’in alkol sebebiyle parti işlerinden uzaklaştığını belirtip duruma tepki gösterdi. Özel’in belediye başkanlarının tutuklanması ve gözaltılarla ilgilenmediğini savunan bir partili, “Başkanların tutuklandığı, yolsuzluk iddiaların havada uçuştuğu bir dönemde alkol zafiyeti bizi çok üzdü” dedi. Uzun süre CHP’de politika yapmış bir partili ise, CHP’nin içler açısı bir durumda olduğunu belirterek, “Demokrasinin en büyük garantisi iyi bir muhalefet partisidir. CHP prestij kaybediyor. Partinin yetersizliği ve yönetim beceriksizliği birçok insanı küstürdü” dedi.



#Özgür Özel
#CHP
#Siyaset

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