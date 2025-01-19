Soygun düzeni CHP’yi sarmış: Poker masasında kart dağıtın

Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi’ne sahip çıkan CHP lideri Özel’i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oralarda olan gelişmelerden hala haberin yoksa sen görevi bırak, birileri gelip zaten elinden bu görevi alacak. CHP lideri Sayın Özel’e samimi tavsiyem şudur, siz bu işleri bırakın. Gidin poker masalarında kart dağıtın. Kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oyalanın” dedi.
Adli ve emniyet birimlerince tespit edilen usulsüzlükler üzerine, beytülmale uzanan kirli ellerin hesabının hukuk önünde sorulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Sayın Özel’e buradan soruyorum; Allah aşkına, sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin? Esenyurt’u mu, Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak, herhalde birileri de gelip zaten elinden bu görevi alacaklar. Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan, etrafını çevreleyen haramilere baksana.”
GİDİN POKERDE KART DAĞITIN
“Büyük lokma ye, büyük laf etme” sözüne işaret eden Erdoğan, “Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suçüstü yakalandıklarında üç beş gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri Sayın Özel’e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın” ifadelerini kullandı.