Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Elebaşılığını Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı suç örgütünün, CHP’li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerinde "rüşvet karşılığı ihale aldığı" belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun koordinasyonunda 4 ay önce tanık ifadeleri alındı. Ardından MASAK’tan ihalelere ilişkin rapor hazırlaması istendi. Şebekenin ihaleler için belediye başkanları ve belediye yöneticilerine rüşvet verdiğine yönelik delillere ulaşıldı.

BALIKESİR’DE GÖZALTI

Örgütün, rüşvetle ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda, suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 40 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Akpolat, Balıkesir Edremit'te babasının villasında gözaltına alındı. Akpolat ekiplere kapıyı açmayınca polisin eve kapıyı zorlayarak girdiği iddia edildi.

Personel, kimlik kontrolüyle belediye binasına alındı.

ÖZER DE İFADE VERECEK

Başsavcılık, Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri dahil 10 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlarından gözaltı kararı verildiğini açıkladı. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de ifadesi alınacak. Özer’le birlikte 12 belediye görevlisi hakkında da “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “3628 Sayılı Mal Bildirimde Bulunulması” ve “haksız mal edinme” suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 6 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Ahmet Özer

Evinde ve makam odasında arama

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul'daki evi ve belediyedeki makam odasında arama yaptı. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı. Çalışanlar, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra belediyeye girebildi.

Şartnameyi suç örgütü belirlemiş

Soruşturma kapsamında, ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın, ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı da belirlendi. Şebekenin, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerde bulunduğu tespit edildi. Elebaşı Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “mal varlığı değerlerini aklamak”la suçlanıyor.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti teşkilatını Beşiktaş Belediyesi önüne topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Genel Merkez’de MYK toplantısından sonra operasyona ilişkin açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara’da Özel’in yanındaydı. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu savunan Özel, “Rıza Akpolat’ın şahsında partimizin kurumsal kimliği itibarsızlaştırılıyor” dedi.











