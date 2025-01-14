CHP üyelerine 'kırmızı kart' gönderdi

Özgür Özel geçtiğimiz hafta iktidarı eleştirmek amacıyla 'kırmızı kart' gösterme kampanyası başlatımıştı
CHP'de Özgür Özel'in başlattığı ve parti içinde de büyük eleştiriler alan 'kırmızı kart' kampanyası bir üst seviyeye taşındı. Bir buçuk milyon parti üyesinin cep telefonlarına "Kırmızı Kart" indirebilecekleri bir mesaj gönderildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta, iktidarı protesto etmek amacıyla
'kırmızı kart'
gösterme eylemi başlatmıştı.
Söz konusu kampanya CHP'liler tarafından bile sert bir dille eleştirilmişti.
Şimdi de 'sanal kırmızı kart' hizmeti
Şimdi de 'sanal kırmızı kart' hizmeti
Öte yandan, kırmızı kart protestosu yeni bir aşamaya geçti. Artık CHP'li üyeler, ceplerinde sanal kırmızı kart taşıyabilecek.
Bir buçuk milyon CHP üyesinin telefonlarına
"Kırmızı Kart"
indirebileceği bir mesaj gönderildi.
Mesajdaki bağlantıya tıklayarak kırmızı kartın indirilebileceği sayfaya ulaşılabiliyor.
Gönderilen mesaj şöyle
"Kırmızı kart cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz.
Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!"
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