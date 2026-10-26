Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı

Hürmüz’den Karadeniz’e barış çağrısı

İstanbul’da bir araya gelen dokuz ülkenin dışişleri bakanları, ortak bildiride İran-ABD/İsrail çatışması, Filistin ve Karadeniz’de artan gerilime dikkat çekti. Bakanlar, kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla diplomatik girişimlerin devam etmesi çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, BM kararları çerçevesinde tüm çatışmalara müzakere yoluyla barışçıl çözümler bulunmasının önemi vurgulandı.