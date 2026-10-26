Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı
09:48, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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