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Özel'in 'büyük sürprizi' CHP'lileri hayal kırıklığına uğrattı

Özel'in 'büyük sürprizi' CHP'lileri hayal kırıklığına uğrattı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:559/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Özel Mersin'deki konuşmasında 'kırmızı kart' gösterdi
Özgür Özel Mersin'deki konuşmasında 'kırmızı kart' gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde saat 15.00'de büyük bir sürprizi açıklayacağını söylemişti. Özel'in 'büyük sürprizi'nin AK Parti'ye kırmızı kart gösterme kampanyası başlatmak olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Mersin İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada saat 15.00'de büyük bir sürprizi açıklayacağını duyurmuştu.



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Özel'in 'büyük sürprizi' CHP'lileri hayal kırıklığına uğrattı
Gündem
09 Ocak, Perşembe


Özel
"Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Bugün Mersin'deyiz ziyaretlerimiz olacak. Çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00’te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Onun için gördüm, örgütümüz emek etmiş. Mersin'e mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş. Ama sizlerden saat 15.00’te yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafları, gençleri alarak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."
demişti.

Özel, 'büyük sürprizim var' diyerek duyurduğu büyük sürprizini Mersin'deki açılış töreninde açıkladı.



'Büyük sürpriz' CHP'lileri tatmin etmedi


Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterildiğini belirten Özel, elindeki kırmızı kartı kaldırarak iktidara kırmızı kart gösterdiğini söyledi.


AK Parti'ye kırmızı kart kampanyası başlattığını açıklayan Özel
"Mersin'den başlıyoruz. İktidara kırmızı kart gösteriyoruz."
dedi.

Özel'in açıklamasını büyük bir merakla bekleyen CHP'liler ise adeta hüsrana uğradı. Sosyal medyada bir çok CHP'li daha önemli bir şey açıklayacağını düşündükleri Özel'e tepkisini dile getirdi.




#Özgür Özel
#CHP
#Mersin

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