Özel'in 'büyük sürprizi' CHP'lileri hayal kırıklığına uğrattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde saat 15.00'de büyük bir sürprizi açıklayacağını söylemişti. Özel'in 'büyük sürprizi'nin AK Parti'ye kırmızı kart gösterme kampanyası başlatmak olduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Mersin İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada saat 15.00'de büyük bir sürprizi açıklayacağını duyurmuştu.
Özel, 'büyük sürprizim var' diyerek duyurduğu büyük sürprizini Mersin'deki açılış töreninde açıkladı.
'Büyük sürpriz' CHP'lileri tatmin etmedi
Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterildiğini belirten Özel, elindeki kırmızı kartı kaldırarak iktidara kırmızı kart gösterdiğini söyledi.
Özel'in açıklamasını büyük bir merakla bekleyen CHP'liler ise adeta hüsrana uğradı. Sosyal medyada bir çok CHP'li daha önemli bir şey açıklayacağını düşündükleri Özel'e tepkisini dile getirdi.