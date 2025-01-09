Peygambere küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yapan CHP'li başkanın danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı

"Şu ... çocuğu Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyin de kurtulalım arkadaş", "Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan arap muhammedin sapık ümmeti sizi", "Küçük çocukla birlikte olan zihniyetinide peygamberide ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ..."