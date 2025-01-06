CHP medyasından bir günde üç yalan!

Muhalif medyanın yalan ve çarpıtma haberleri hız kesmeden devam ediyor. Bir günde, yeşil ve gri pasaportlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yerli ve milli aracımız TOGG hakkında üç yalan haber servis edildi.

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İlk haber, yeşil ve gri pasaportla ilgiliydi. Bazı basın yayın organlarında, "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek" iddiası ortaya atıldı. Ancak haberlerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddianın yalan olduğunu açıkladı. DMM’den yapılan açıklamada, "ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

YAZI 2013 YILINDAN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ise Sözcü Gazetesi’nde çıkan “Ekmek Yiyin, Doyun” başlıklı haberi yalan ve çarpıtma çıktı. Gazetede Erbaş’ın yazdığı bir kitapta ekmekle ilgili yazdıkları sanki enflasyonla mücadele eden vatandaşlara öneriymiş gibi lanse edildi. Oysa konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu yazının 2013 yılında ekmek israfıyla ilgili kaleme alındığını, 2019 yılında da Ramazan Günlükleri kitabında neşredildiğini açıkladı. Başkanlığın açıklamasında, “Sözcü Gazetesi “Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü” gibi ifadeler kullanılarak büyük yalan ve çarpıtmaya imza atmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır. Hukuki işlem başlatılacaktır” denildi.

İRONİYİ ÇARPITTI

Togg’la ilgili asılsız haber ise Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün kaleminden çıktı. Öztürk’ün iddiasına göre Şehitkamil’in önceki dönem AK Partili belediyesi tarafından alınan Togg marka makam aracı, yeni CHP’li yönetim tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak verilmek istendi. Meclis toplantısında AK Partili üye Mehmet Haz, aracın verilmesine tepki gösterip ironiyle şöyle konuştu: “Togg’un milli olmasından, Türkiye’de üretilmesinden mi, yoksa içinde dinleme cihazı var diye şüphelendiğinizden dolayı mı bağışlamak istiyorsunuz?”

Konuşmaların ardından yapılan oylama ile araç, emniyet müdürlüğüne hibe edilirken, konuşmadaki ironiyi çarpıtan Saygı Öztürk, “Makam aracındaki dinleme aygıtı” başlıklı yazıyı kaleme aldı.







