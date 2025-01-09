İmamoğlu’ndan Yavaş’a ‘pışık’

İmamoğlu, “Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. ‘Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım.’ Öyle yağma yok, olmaz” değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu, bunun başka yolu olmadığını söyleyen İmamoğlu, “‘Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.’ ‘Pışık’ derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem’i yedirir ne millet Ekrem’i yedirir. O kadar net” ifadelerini kullandı.