İmamoğlu’ndan Yavaş’a ‘pışık’

İSKİ’nin atık su kaynaklı çevre kirliği ve altyapı eksikliklerinin önüne geçmek amacıyla Silivri’de projelendirdiği altyapı yatırımlarının temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine gönderme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’la yarıştaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu vites artırdı. İSKİ’nin atık su kaynaklı çevre kirliği ve altyapı eksikliklerinin önüne geçmek amacıyla Silivri’de projelendirdiği altyapı yatırımlarının temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine gönderme yaptı.
EKREM ÇALIŞSIN BİZ İKTİDAR OLALIM! ÖYLE YAĞMA YOK
İmamoğlu, “Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. ‘Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım.’ Öyle yağma yok, olmaz” değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu, bunun başka yolu olmadığını söyleyen İmamoğlu, “‘Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.’ ‘Pışık’ derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem’i yedirir ne millet Ekrem’i yedirir. O kadar net” ifadelerini kullandı.