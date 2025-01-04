İmamoğlu da kurultaya soğuk

CHP içinde olağanüstü kurultay talep edenlerin en büyük umudu olarak gördükleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yakın çalışma ekibine “Kurultay çağrılarını umursamazdan gelin” dediği öğrenildi. İmamoğlu’nun geçen eylülde yapılan Tüzük Kurultayı’ndan bu yana Genel Başkan Özgür Özel ile ortak hareket etmeye özen gösterdiğini ifade edenler, İmamoğlu’nun önceliğini iç politikaya verdiğini belirtti.

KURULTAY İKİNCİ PLANDA

Kaynaklar, “Suriye ve Gazze konusunda CHP’den gelecek olan açılımların ardında Saraçhane’nin imzası olabilir” diyerek, İmamoğlu’nun olağanüstü kurultayı ikinci plana atarak, partinin politikalarını dizayn etmeye çalışacağına dikkat çekti. Kaynakların aktarımına göre, İmamoğlu, yakın çalışma ekibine “Kurultay çağrılarını umursamazdan gelin” diyerek, “Parti içi gündeme değil memleket gündemine odaklanın” mesajını verdi.

AYRILIKLAR DERİNLEŞİYOR

Kaynaklar, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının, CHP’nin Suriye politikasını eleştirdiğini ancak bu eleştirinin ayaklarının yere basmadığını söyledi. İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Suriye’ye heyet gönderme hamlesinin doğrudan Kılıçdaroğlu destekçilerine mesaj içerdiği de ifade edildi. Kaynaklar, “Kılıçdaroğlu, ‘Suriye’de sürece hiç dahil olunmasın’ diyor ama İmamoğlu ‘CHP’de sürece dahil olsun varlık göstersin’ diyerek partinin dış politikasına da doğrudan yön vermeye çalışıyor” yorumunda bulundu. İmamoğlu taraftarlarının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından hazırlanan kurultay bildirisine imza atmamıştı. Bildiride Genel Merkez'in Suriye politikasına yönelik eleştirilerin olduğu biliniyor.











