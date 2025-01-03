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Zorlu'nun istifası sonrası İyi Parti karıştı: Çakma sarışının çiftliği sanıyorlar

Zorlu'nun istifası sonrası İyi Parti karıştı: Çakma sarışının çiftliği sanıyorlar

13:063/01/2025, Cuma
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Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meral Akşener'i hedef alan Mehmet Tolga Akalın'ın sözleri tepki çekti.
Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meral Akşener'i hedef alan Mehmet Tolga Akalın'ın sözleri tepki çekti.

İyi Parti'de Kürşad Zorlu'nun istifasının ardından yaşanan karışıklıklar devam ederken, Meral Akşener'e yönelik sert eleştiriler gündeme geldi. Mehmet Tolga Akalın, "İyi Parti'yi hâlâ bir sahte sarışının çiftliği sanıyorlar." şeklindeki açıklaması parti içindeki gerilimi daha da artırdı.

2023 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki istifalar hız kesmedi. Bu süreçte en büyük kaybı yaşayan parti ise İyi Parti oldu. Meral Akşener'in genel başkanlık görevini bıraktığı partide, en son Akşener'in en yakın çalışma arkadaşlarından olan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da görevinden ayrıldı.


Partinin sözcülüğünü de yapan Zorlu'nun istifası büyük yankı uyandırdı.


Kurultay sürecinde Meral Akşener'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu'na karşı aday olan
Mehmet Tolga Akalın
bu istifadan sonra sert bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Mehmet Tolga Akalın

"Çakma sarışının çiftliği sanıyorlar"


Meral Akşener'i hedef alan Akalın, 'çakma sarışın' ifadeleriyle Akşener destekçilerinin tepkisini çekti.


Akalın,
"Görünen o ki AKP ve CHP bazı milletvekili transferleri ve teklifleri ile İyi Partinin mirasını bölüşme gayretindeler. Ancak yanılıyorlar. Çok yakında “alayı” İyi Partinin tekrar büyük yürüyüşüne yakinen şahit olacaklar. Onlar İyi Partiyi kuran ruhu bilmiyorlar. Onlar iyi partinin üç-beş milletvekilinden ibaret olmadığını bilmiyorlar. Onlar İyi Partiyi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar."
ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri parti içindeki Akşener destekçilerini kızdırdı. Akalın'ı hedef alan açıklamalar peş peşe geldi.


Meclis’teki dağılım değişti


Öte yandan Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu.


Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.


Bu istifayla birlikte İyi Parti’nin milletvekili sayısı 29’a geriledi.



#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
#Mehmet Tolga Akalın

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