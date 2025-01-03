Zorlu'nun istifası sonrası İyi Parti karıştı: Çakma sarışının çiftliği sanıyorlar

"Görünen o ki AKP ve CHP bazı milletvekili transferleri ve teklifleri ile İyi Partinin mirasını bölüşme gayretindeler. Ancak yanılıyorlar. Çok yakında “alayı” İyi Partinin tekrar büyük yürüyüşüne yakinen şahit olacaklar. Onlar İyi Partiyi kuran ruhu bilmiyorlar. Onlar iyi partinin üç-beş milletvekilinden ibaret olmadığını bilmiyorlar. Onlar İyi Partiyi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar."