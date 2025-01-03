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DEM Parti'nin görüşme takvimi netleşti

DEM Parti'nin görüşme takvimi netleşti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:303/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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DEM Parti İmralı heyeti parti ziyaretlerine MHP ile başladı
DEM Parti İmralı heyeti parti ziyaretlerine MHP ile başladı

DEM Parti, pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geleceğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından DEM Parti harekete geçmişti. İmralı ile görüşen DEP Parti heyeti dün TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.



Pazartesi AK Parti ile görüşülecek


DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.


Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.



#DEM Parti
#İmralı
#AK Parti

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