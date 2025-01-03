DEM Parti'nin görüşme takvimi netleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından DEM Parti harekete geçmişti. İmralı ile görüşen DEP Parti heyeti dün TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.









Pazartesi AK Parti ile görüşülecek





DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.





Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.







