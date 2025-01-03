İmralı heyeti Meclis turunda

DEM Parti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşme sonrası TBMM’de tura çıktı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti.





İLK ZİYARET KURTULMUŞ’A

DEM heyetinin Kurtulmuş’la görüşmesi saat 13.30’da başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü. DEM’li Önder görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Kurtulmuş’u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik” dedi.





TURA PAZARTESİ DEVAM

“Pazartesi CHP, AK Parti, Meclis’te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullanan Önder, “Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşme iyi geçti” diye konuştu. Kurtulmuş ile görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini söyleyen Önder, bir gazetecinin “Umutlu musunuz?” sorusunda “Tabii ki” yanıtını verdi. Heyet ikinci olarak Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyeti kapıda karşılayan Bahçeli’ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Sermet Atay da eşlik etti. 14.58’de başlayan görüşme 15.38’de sona erdi.





Görüşmeyi anlattılar

Taraflardan görüşmenin içeriğine dair bir bilgi alınamazken, DEM Parti kaynakları, İmralı heyetinin Bahçeli ve Kurtulmuş’a, Öcalan’la yaptıkları görüşmenin özetini sunduğunu ifade etti. Heyet, Öcalan’la 28 Aralık’taki görüşmesinde ağırlıklı olarak Suriye’yi konuşmuştu. Kaynaklar, tüm görüşmelerden sonra Önder ve Buldan’ın basına geniş bir açıklama yapacağını belirtirken, Ahmet Türk’ün de bir sonraki görüşmede heyette yer alacağını ifade etti.





Türk'ten Bahçeli’ye Mardin tespihi

Ahmet Türk’ün MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Mardin işi kehribar taşından tespih hediye ettiği öğrenildi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorması üzerinde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in, “Ahmet ağabey, tespih hediye etmiştir” dediği duyuldu. 40 dakika süren görüşmede odaya bir kez çay servisi yapıldığı görüldü.





SÜREÇ MECLIS ODAKLI OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz” dedi. Sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini dile getiren Özel, “Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz” ifadelerini kullandı.



