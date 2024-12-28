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DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

11:5328/12/2024, السبت
G: 28/12/2024, السبت
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Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşını ziyaret ediyor.
Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşını ziyaret ediyor.

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre bugün ya da pazar günü İmralı'ya ziyareti bekleniyordu.

#Sırrı Süreyya Önder
#Pervin Buldan
#İmralı Adası

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