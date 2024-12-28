DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre bugün ya da pazar günü İmralı'ya ziyareti bekleniyordu.