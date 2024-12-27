Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'silah bırakma ve örgütü lağvetme' çağrısı yapmıştı.

DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, DEM Parti'nin görüşme talebini yeniden gündeme getirmesi sonrası ise, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" demişti.

DEM Parti'ye İmralı izni: Önder ile Buldan Öcalan'ı ziyaret edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili vekillere terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.