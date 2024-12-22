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DEM isimleri belirliyor: Öcalan görüşmesi bu hafta

DEM isimleri belirliyor: Öcalan görüşmesi bu hafta

Uğur Duyan
04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Önder ve Buldan 2014'teki görüşmelere katılmıştı.
Önder ve Buldan 2014'teki görüşmelere katılmıştı.

Teröristbaşı Öcalan ile görüşecek DEM Parti heyetinin 28 ya da 29 Aralık'ta İmralı’ya gideceği öğrenildi. Görüşmeye gidecek isimleri DEM Parti belirleyecek. Heyette milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın yer alması bekleniyor.

DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme için gerekli iznin bu hafta içinde verileceği ve görüşmenin en geç 28 ya da 29 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi. DEM Parti kaynakları, görüşme heyetinde TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını söyledi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'a İmralı için henüz 'vize' çıkmadığı bildirildi.

Bu ziyaretten sonra başka temasların da yapılması için Adalet Bakanlığı'nın izin verebileceğine değinen kaynaklar görüşmenin niteliğine bağlı olarak ziyaret eden isimlerin değişebileceğini ve çeşitleneceğini söyledi. DEM Parti kaynakları, İmralı'ya ilk ziyaretin haftaya gerçekleşebileceğine işaret ederken, ilk heyette Önder ve Buldan'ın yer almasını beklediklerini söyledi. Kaynaklar, "İlk ziyaretten sonra ziyaretçi profili değişebilir. Partinin yetkili kurumları temel inisiyatifi alır" dedi.


HENÜZ NETLEŞTİRİLMEDİ

Kaynaklar, ilk görüşmenin 28 ya da 29 Aralık tarihlerinde yapılabileceğini belirtirken, İmralı ile ilk görüşmeye gidecek isimlerin parti tarafından henüz netleştirilmediğini ancak Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan isimlere devletin de sıcak baktığını söyledi.


#DEM Parti
#teröristbaşı Abdullah Öcalan
#İmralı

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