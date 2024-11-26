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DEM Parti'den 'Öcalan' başvurusu

DEM Parti'den 'Öcalan' başvurusu

13:5926/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Başvuruda DEM Parti Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın imzası var.
Başvuruda DEM Parti Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın imzası var.

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Başvurunun sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başvuruda DEM Parti Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın imzası var.
  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü parti grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” demişti.


#DEM Parti
#Abdullah Öcalan
#İmralı

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