MHP lideri Bahçeli çağrısını yineledi: İmralı ile DEM arasında temas gecikmemeli





#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.https://t.co/M6fZCPwHPx — Yeni Şafak (@yenisafak) November 26, 2024

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tarih zafiyet kabul etmez. Devamlı tetikte olmaktan başka her seçeneğin maliyeti çok kabarıktır. Türkiye'miz çok şükür sistem sorununu çözmüş, siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile taçlanmıştır.

Etrafımız ateş çemberine döndü. Böyle bir dönemde içeride istikrarlı bir sistem kaçınılmazdır. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpıyor.

"Türkiye hazır olmalıdır"

Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır. Durum ciddi ve kritiktir. Füzelerin ateşlendiği, nükleer başlıklı füzelerin bekletildiği karanlık görüş açımıza perde çekmiştir. Türkiyemizin, enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil aynı zamanda bir var oluş meselesidir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükselik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır. Şiddetin pek çok varyantı tedavüle çıkmıştır. Türkiye hazır olmalıdır.

"3. dünya savaşı gün ışığına taşındı"

3. dünya savaşı gün ışığına taşındı. Savaşın kazananı elbette olmaz. İnsanlığın yeni bir yıkımı kaldırması, nükleer silah riski düşünüldüğünde mümkün değildir. Geçen yüzyılda yaşanan 2 dünya savaşının en ağır sonuçlarıyla yüzleşen, Türkiye ve Türk milletidir.

Ukrayna Rusya savaşı ile gerilim atmosferinin günden güne mesafe alması, batının Rusya'nın vurulmasına verdiği onay ve Rusya'nın cevabı kabus senaryolarını aktive etmiştir. Putin'in imzaladığı nükleer doktrini Biden'ın Ukrayna'ya verilen izinden sonra onayladığı ortadadır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Putin'in söylemi 3. dünya savaşı ihtimalini gün ışına taşımıştır. Geçen yüzyılda yaşanan 2 dünya savaşlarının en ağır sonuçları ile yüzleşen Türk milletidir. Barışı sağlamak, müzakere arayışında olmak stratejik önceliğimiz olmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın Putin ile telefon görüşmesi Türkiye'nin ahlaki duruşunun yanında barışsever millet olduğumuzu belgelemiştir. Birilerinin dolduruşuna gelerek maceraya atılmak milli güvenliğimizi riske atacaktır. Kimseden korkumuz yoktur ancak barışı canlı tutmak varken savaş diline müracaat etmek, fason kahramanlık taslamak devlet aklı ile, tarih şuuru ile bağdaşmaz.

"Caniyahu köşeye sıkıştı"

Gerçen haftanın umut verici gelişmelerinden birisi, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama karardır. Caniyahu köşeye sıkışmış, sonu görülmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış caniler bu suçun bedelini verecektir. Caniyahu ve eski savunma bakanı ve bu suçaların arkasında duraklar bu suçlara ortaktır. 3 ülkenin hesaplaşması sonuçlanmış şimdi sırayı Gazze almıştır. Caniyahu ve eski savunma bakanının kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir. Gazze'de emzikli bebeklerden kadınlara katliam emri veren Caniyahu'dur. Caniyahu ve soykırımcı yandaşlarının ömür boıyu cezasını çekmesi kaçınılmazdır. Filistin'in huzura kavuşması Orta Doğu'nun huzur bulması demektir.

"İmralı ile DEM arasında temas gecikmemeli"

DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar aşamasındadır. Terörü desteklemeye devam mı edeceksiniz. MHP her sözünün arkasındadır, ne dediysek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM arasında temas gecikmemeli. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz.