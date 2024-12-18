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Bakan Tunç: DEM'in İmralı görüşmesi için müsait bir zaman belirleyeceğiz

Bakan Tunç: DEM'in İmralı görüşmesi için müsait bir zaman belirleyeceğiz

11:1118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin yeni açıklama yaptı. Bütçe görüşmelerinin bitimine işaret eden Tunç, "DEM'in İmralı görüşmesi için müsait bir zaman belirleyeceğiz. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verilir." dedi.

DEM Parti’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru süreci devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin yeni açıklama yaptı.


Bütçe görüşmelerinin bitimine işaret eden Tunç,
"DEM'in İmralı görüşmesi için müsait bir zaman belirleyeceğiz. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verilir."
ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Ne olmuştu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında,
“İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”
açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#DEM
#İmralı

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