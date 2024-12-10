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DEM Parti'nin İmralı başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklama

DEM Parti'nin İmralı başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklama

11:1210/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Bu süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, "Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" dedi.


Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.


#Yılmaz Tunç
#İmralı
#Dem Partisi

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