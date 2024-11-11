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Bakan Tunç: Narin davasında 'ek rapor' istendi

Bakan Tunç: Narin davasında 'ek rapor' istendi

Seren Som
12:1211/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayetine ilişkin, "Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Narin davasında ek rapor istendi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:
(Yargıda reform çalışmaları)
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde çalışmalar son aşamada.10. Yargı Paketi taslak çalışması milletvekillerine sunulacak. Yargı reformu strateji belgemizin ilk hedefi ceza adaleti sistemine yönelik düzenlemeler olacak.

Narin cinayeti

Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli çalışma başlatıldı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelendi. Jandarmamız, kolluk görevlilerimiz yoğun bir çalışma gösterdi. HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti oldu. Daraltılmış baz çakışması gerçekten önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek.


Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi. Tanık beyanları, şüphelilerin sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik.


26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır.


(3 belediyeye görevlendirme kararları)
Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur. İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesinin gereğini uyguladı.


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Ankara

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