Bakan Tunç duyurdu: Yargı reformunda sona gelindi

"İki yüksek mahkememiz arasında görüş ayrılığı çıktı. Son verilen karar Yargıtay'ın. Bundan sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz, bu onların bileceği iş. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu hüküm de TBMM'de."