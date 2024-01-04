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Bakan Tunç duyurdu: Yargı reformunda sona gelindi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformuyla ilgili "Hazırlık süreci devam ediyor son aşamaya geldik" açıklamasında bulundu.

12:16 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:32 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç, yargı reformuyla ilgili,
"Hazırlık süreci sürüyor, son aşamaya geldik"
dedi.
"Kamuda torpil iddialarını reddediyoruz"
diyen "Tek kriterimiz liyakattir" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Can Atalay ile ilgili kararı


Adalet Bakanı, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin de şunları söyledi:


"İki yüksek mahkememiz arasında görüş ayrılığı çıktı. Son verilen karar Yargıtay'ın. Bundan sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz, bu onların bileceği iş. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu hüküm de TBMM'de."

Mossad'a operasyon


Bakan Tunç, MİT ve Emniyet'in Mossad ajanlarına operasyonuyla ilgili şunları söyledi;


"İsrail dış istihbaratının ülkemizde askeri, siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Son soruşturma şu an gündemde. 34 gözaltı var. İfadeleri alınıyor. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgiler ışığında Savcılığımız bu konuyu soruşturuyor.

Önceki davalardan 25 tutuklu söz konusu. Dört ayrı dava devam ediyor."

"Hedefimiz sivil Anayasa"


Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili soruya da yanıt veren Tunç, "Ana hedefimiz sivil Anayasa. Darbeciler tarafından yapılmış olması bile tek sebeptir" ifadelerini kullandı.


Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar


Tunç, sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve provakatif paylaşımlar hakkında ise, "Sosyal medyada suç teşkil eden tüm paylaşımlarla ilgili olarak; kimsenin kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyonlara yönelmesine müsaade etmeyiz" diye konuştu.



#Yılmaz Tunç
#yargı
#reform
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