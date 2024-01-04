Bakan Tunç duyurdu: Yargı reformunda sona gelindi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Yargıtay'ın Can Atalay ile ilgili kararı
Adalet Bakanı, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin de şunları söyledi:
Mossad'a operasyon
Bakan Tunç, MİT ve Emniyet'in Mossad ajanlarına operasyonuyla ilgili şunları söyledi;
"Hedefimiz sivil Anayasa"
Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili soruya da yanıt veren Tunç, "Ana hedefimiz sivil Anayasa. Darbeciler tarafından yapılmış olması bile tek sebeptir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar
Tunç, sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve provakatif paylaşımlar hakkında ise, "Sosyal medyada suç teşkil eden tüm paylaşımlarla ilgili olarak; kimsenin kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyonlara yönelmesine müsaade etmeyiz" diye konuştu.