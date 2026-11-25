Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve çalışma hayatı arasında dengeyi güçlendirmek amacıyla 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk kez teşvik paketi uygulanacağını açıkladı. Ankara’da düzenlenen Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı’nda konuşan Göktaş, aile dostu politikaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

AİLE DOSTU EKOSİSTEM

Göktaş, çalışma hayatındaki değişimlere karşı aileyi merkeze alan politikalar geliştirdiklerini belirterek, “Aile ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli ve stratejik bir perspektifle yürütüyoruz. Bu vizyonun en önemli unsurlarından biri de aile dostu bir ekosistem inşa etmek” dedi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere 200 bin veya 250 bin lira destek sağlandığını belirten Göktaş, fonun başlangıcından bu yana 249 bin 686 gence 24 milyar 83 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

ZORUNLU HALE GETİRDİK

İş-aile dengesini güçlendirmek için çalışan annelerin doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığını, işçilerin babalık izninin 10 güne yükseltildiğini belirten Göktaş, yeni doğum yardımı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon çocuk için 33,2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de adımlar attıklarını aktaran Göktaş, “150 ve üzeri konutlu projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. ADEM ve SODAM’larda 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor” dedi.

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Göktaş, yeni dönemin en önemli adımını ise şöyle açıkladı:

“2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz.”

AİLE GÜÇLÜ OLURSATÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR

Aile dostu çalışma hayatının hem çalışanların motivasyonunu hem de kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirten Göktaş, “Kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini arzu ediyoruz. Aile güçlü olursa kamu güçlü olur, kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur” ifadelerini kullandı.

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